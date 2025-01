Noorse politie neemt schip in beslag na beschadigde datakabel in de Oostzee

De Noorse politie heeft gisteravond een schip in beslag genomen in verband met een beschadigde glasvezelkabel tussen Letland en Zweden. "Het schip wordt ervan verdacht serieuze schade te hebben toegebracht", zegt de politie. Het vaartuig is vanochtend onder begeleiding naar de haven van Tromso gebracht, in het noorden van Noorwegen.

Afgelopen weekend raakte in de Oostzee een onderzeekabel van het Letse telecombedrijf LVRTC beschadigd. Toen was nog onduidelijk hoe dat was gebeurd. De directeur sprak van "een beschadiging die te wijten is aan invloeden van buitenaf".

Russische bemanning

De Noorse politie zegt op verzoek van de Letse autoriteiten aan boord te zijn gegaan van het schip, dat Silver Dania heet. Volgens de politie voer het schip onder Noorse vlag en is de bemanning Russisch. Het schip was vanuit St. Petersburg onderweg naar Moermansk in het Russische Noordpoolgebied.

Zweden nam afgelopen maandag ook een schip in beslag dat de glasvezelkabel mogelijk zou hebben beschadigd. Het schip, de Vezhen, voer op het moment van de beschadiging ook door de Oostzee. De Bulgaarse eigenaar zei dat het mogelijk is dat zijn vaartuig schade heeft veroorzaakt, maar dat van sabotage geen sprake is.

De beschadigde zeekabel tussen Letland en Zweden is niet het eerste incident met datakabels op de bodem van de Oostzee. Eind december zou het schip Eagle S verantwoordelijk zijn geweest voor schade aan een onderzeese kabel tussen Estland en Finland. De NAVO besloot daarop de militaire aanwezigheid in het gebied te verhogen.