Ajax loot Union Sint-Gillis in Europa League, AZ treft Galatasaray en Twente-Bodø/Glimt

In de tussenronde van de Europa League heeft Ajax het Belgische Union Sint-Gillis geloot, AZ treft het Turkse Galatasaray en FC Twente moet tegen het Noorse Bodø/Glimt. Dat is het resultaat van de loting in het Zwitserse Nyon.

De wedstrijden worden gespeeld op 13 en 20 februari. Ajax plaatste zich als twaalfde voor de tussenronde van de Europa League, AZ als negentiende en FC Twente als 23ste.



De finale van de Europa League wordt dit jaar gespeeld in het Spaanse Bilbao.

Mogelijke achtste finales

In Nyon is ook al 'doorgeloot' voor de achtste finales. Als Ajax afrekent met Union Sint-Gillis wacht Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon.