Nog één keer 3-6-9 en de galerij met kijkcijferkanonnen Philip en Maarten

Of de huidige reeks over dat recordjaar heen gaat, is nog even afwachten. De kijkcijfers komen sinds 2023 iets later omdat ook uitgestelde kijkers worden meegeteld. De kijkcijferdip in 2024 is te verklaren door de Olympische Spelen, die werden deels op hetzelfde tijdstip uitgezonden.

Spel binnen een spel

Hoe goed voorbereid je als deelnemer ook bent, meedoen op de bank is toch iets anders dan deelnemen in de uitzending, zegt Duits. "De opnames duren lang, soms moet iets opnieuw. Dan word je telkens uit je concentratie gehaald en om dan weer je focus te vinden is eigenlijk een spel binnen een spel."

En hoewel ze maar in twee afleveringen van De slimste zat, kijkt ze met een goed gevoel op haar deelname terug. "Ik zat in de oudejaarsuitzending en ging dus als slimste mens het nieuwe jaar in."