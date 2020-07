Achttien jaar cel voor man die ex doodde en in stukken zaagde

De rechter heeft Bart B. veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doden, in stukken zagen en wegmaken van het lichaam van zijn ex-partner Miranda Zitman.

Delen van het lichaam van de vrouw werden vorig jaar gevonden in een koffer in het water van het IJ in Amsterdam en in de tuin van hun huis in Soest.

B. (57) en Zitman (52) hadden bijna twintig jaar een relatie, maar zij verliet hem voor een oude liefde in Canada. Op 28 december 2018 zou ze vertrekken. Volgens B. viel ze na het pakken van haar koffers van de trap en was ze op slag dood.

De rechter gelooft dat niet, omdat uit onderzoek is gebleken dat ze harde klappen tegen haar hoofd heeft gekregen. Ook kan het zijn dat ze gestikt is, meldt RTV Utrecht.

116.000 euro

B. bekende wel dat hij zijn ex in stukken heeft gezaagd. Dat deed hij naar eigen zeggen "uit respect". Hij begroef haar op de twee plekken "die dierbaar voor haar waren".

Vrienden en familie van het slachtoffer stuurde hij na haar dood nog een tijd mailtjes en berichten uit haar naam. Hierin stond dat ze een ander leven wilde opbouwen en voorlopig geen contact wilde.

Ook boekte hij vlak na de dood van Zitman ruim 116.000 euro van haar rekening over naar hun gezamenlijke rekening.

Tas met benen

De vrouw werd januari vorig jaar als vermist opgegeven. Drie maanden later volgde een groot onderzoek in en rond haar woning in Soest. Daarbij werden haar hoofd en armen gevonden. De romp die in januari al in het IJ werd gevonden, bleek ook van haar te zijn.

Naar de tas met haar benen wordt nog gezocht.

Tegen Bart B. was de maximale straf van twintig jaar cel geëist. De rechtbank acht de verdachte volledig toerekeningsvatbaar, maar veroordeelt hem voor doodslag in plaats van moord. Volgens de rechter heeft B. mogelijk gehandeld in een opwelling en niet met voorbedachten rade.