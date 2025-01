Gelderland wil zones met drastisch minder stikstof rond Veluwe

Het provinciebestuur van Gelderland wil zones maken waarin de stikstofuitstoot drastisch omlaag moet. Ze moeten komen rond stikstofgevoelige natuur op de Veluwe en bij Winterswijk. De hoop is dat de provincie dan weer vergunningen kan afgeven voor de bouw van woningen, bedrijven en wegen en voor evenementen.

Op veel vragen over het plan heeft de verantwoordelijke provinciebestuurder nog geen antwoord. Gedeputeerde Ans Mol (BBB) moet de komende maanden nog veel knopen doorhakken.

Zo is nog onduidelijk hoe breed de zones worden. "We gaan nog bepalen of die zones 100, 500 of 700 meter rond de natuurgebieden komen", zegt provinciebestuurder Mol.

Dat maakt nogal wat uit voor de bedrijven in die gebieden. "Het liefst hebben we de zones zo smal mogelijk", zegt Mol. Maar hoe smaller de zones, hoe strenger de eisen worden voor de bedrijven daar. "We moeten nu gaan kijken: aan welke knoppen kunnen we draaien om met zo min mogelijk pijn iets te bereiken?"

Alle vergunningen tegen het licht

Als de breedte van de zone en de eisen voor de bedrijven zijn vastgesteld, wil de provincie alle vergunningen tegen het licht houden, zegt Mol. "Of je nu agrariër bent of een fabriek hebt: de uitstoot moet omlaag." Hoe, kan van geval tot geval verschillen. "Bedrijven helpen met innovatie, of in het uiterste geval verplaatsen of uitkopen." Daar is geld uit Den Haag voor gereserveerd.

Het voorstel moet komende tijd worden uitgewerkt, maar duidelijk is dat het plan ingrijpend zal zijn voor bedrijven. Maar niets doen is ook ingrijpend, zegt Mol, omdat ze geen vergunningen meer kan afgeven.

De vergunningverlening ging al moeizaam, maar is sinds kort helemaal vastgelopen. De recente stikstofuitspraak van de Raad van State maakt het nog moeilijker. Het uitgeven van vergunningen kan alleen weer op gang komen als overbelasting door stikstof wordt weggenomen in de kwetsbare natuurgebieden, redeneert het provinciebestuur.

Ministeriële commissie

Premier Schoof heeft een ministeriële commissie ingesteld die het stikstofprobleem moet oplossen. Alle betrokken ministers moeten samen aan oplossingen werken. Over twee maanden verwacht Schoof van hen een plan.

"Ik ben natuurlijk blij dat de minister-president nu voortvarend aan de slag is gegaan", zegt provinciebestuurder Mol. "Hopelijk komen er maatregelen die Nederland verder helpen. De nood bij ons is hoog en veranderingen kosten procedureel veel tijd. Als je op slot staat, heb je echt bijzonder weinig tijd."

Gelderland is nog aan het bestuderen wat de impact van de uitspraak is, maar kondigt dit plan van de zones toch alvast aan. "Omdat het moet", zegt Mol. Komende weken werkt de provincie het verder uit. In maart verwacht het provinciebestuur de eerste besluitvorming.