Ajax verhuurt Hlynsson aan Sparta, waar hij herenigd wordt met Steijn

Hlynsson speelde dit seizoen negen wedstrijden in het eerste van Ajax. Bij Sparta wordt hij herenigd met zijn oude trainer Maurice Steijn. De twee werkten in 2023 samen toen Steijn trainer van de Amsterdammers was.

In januari 2020 werd Hlynsson gekocht van de IJslandse club Breidablik. Hij maakte op 15 december 2021 zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd tegen Barendrecht. Hij kwam tot nu toe 45 keer in actie voor Ajax en maakte daarin tien doelpunten.

Technisch directeur Alex Kroes denkt dat de verhuurperiode een kans is voor Hlynsson: "Om verder te groeien en belangrijke speler te worden de komende maanden bij Sparta. Wij hebben hem veel succes gewenst en zien hem aan het begin van het volgende seizoen graag weer terug bij Ajax."

Hlynsson is bij Sparta de opvolger van de naar FC Twente vertrokken Arno Verschueren. Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij met de komst van de IJslander: "Kristian geldt al jaren als groot talent, die het ook op eredivisieniveau heeft laten zien. Hij is een goede toevoeging aan onze selectie."

Van Bergen ook naar Sparta

Vandaag maakte Sparta ook de komst van Mitchel van Bergen bekend. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van FC Twente. Eerder werden ook Nökkvi Thórisson en Carel Eiting aan de selectie toegevoegd.