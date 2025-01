Op 87ste verjaardag Beatrix nieuwe documentaire over haar leven

Bij haar inhuldiging in 1980 stond het koningshuis er slecht op: in Amsterdam waren grote krakersrellen onder het mom 'Geen woning, geen kroning'. In de decennia daarna probeerde ze het aanzien van het koningshuis te verbeteren.

Op Koninginnedag 1988 liep ze na een bezoek aan Kampen onaangekondigd langs de Amsterdamse grachten en liet zich zoenen door een omstander. En bij nationale rampen zoals de Bijlmerramp in 1992 en de moord op Theo van Gogh in 2004 was de koningin heel zichtbaar. De inspanningen van Beatrix zijn "ronduit knap", stelt Van Ginkel. "Los van wat je van de monarchie vindt."