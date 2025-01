Verdachten kregen keus: zeggen waar kunstschatten zijn, of met foto online

Verdachten bij de NOS niet herkenbaar in beeld

Hoewel het feit dat de politie de foto's en namen van de verdachten heeft vrijgegeven nieuws is, zie je de beelden en volledige namen niet terug in de berichtgeving van de NOS. De journalistieke lat voor het openbaar maken van de identiteit van verdachten ligt bij ons hoog. We doen het 'niet, tenzij'.

In sommige gevallen oordelen we dat het maatschappelijke belang en de nieuwswaarde van dergelijke informatie groter is dan het belang om de privacy van verdachten te beschermen. Dat is altijd een onafhankelijke, redactionele keuze, waarbij het opsporingsbelang van de politie geen doorslaggevende rol speelt.

In dit geval vinden we dat het herkenbaar in beeld brengen van deze verdachten, die overigens al in hechtenis zitten, journalistiek gezien niet noodzakelijk is. Over de keuze van politie en justitie om de gegevens te delen berichten we wel, en stellen we verdiepende vragen aan betrokkenen en deskundigen.