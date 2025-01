Radioproducer FunX Gerwin Visser (25) verdronken tijdens vakantie in Costa Rica

Gerwin Visser, bekend van radiozender FunX, is op vakantie in Costa Rica verdronken. Dat meldt de radiozender in een bericht op Instagram.

Woensdagavond was de 25-jarige FunX-medewerker aan het zwemmen toen hij er "niet in slaagde zelfstandig het strand te bereiken". Zijn beste vriend schakelde daarop de hulpdiensten in, die helaas te laat kwamen. De volgende ochtend werd zijn lichaam na een stormachtige nacht met slecht zicht en veel wind op het strand aangetroffen.

"Het verlies van Gerwin laat een enorme leegte achter bij zijn familie, vrienden en collega's. Het verdriet is groot en we zullen hem ontzettend missen", aldus FunX.

'Gerwin de fixer'

Hij werd 'Gerwin de fixer' genoemd omdat hij als regisseur en producer veel regelde voor de show van Fernando Halman. Hij was daarin ook geregeld te horen. Dagelijks praatte hij met presentator Halman over het nieuws en de dagelijkse dilemma's en ergernissen.

Vandaag stond de ochtendshow van FunX volledig in teken van Gerwin. Luisteraars konden inbellen en deelden hun favoriete herinneringen. Zoals over zijn gemopper op de elektrische fiets waar altijd iets mis mee was. Of de weegschaal die werd meegenomen als het tijd werd om weer even op de kilo's te letten.

Ook op sociale media reageren luisteraars. "Wat erg, ik luister altijd naar FunX in de ochtend wanneer ik naar werk rijd, ik ben hier even stil van geworden. May he rest in peace", schrijft een van hen. Een andere luisteraar is ook geschokt: "Door de leuke interactie altijd met Fernando voelde het alsof ik hem persoonlijk kende. Kippenvel en een brok in mijn keel. Sterkte aan familie, vrienden en collega's. Rust zacht Gerwin".

Halman stond gisteren bij de uitreiking van de RadioRingen stil bij het overlijden van zijn collega. Hij was daar om de Marconi Oeuvre Award in ontvangst te nemen. "Deze award is ook voor jou, Gerwin. I love you man", zei hij in zijn toespraak.