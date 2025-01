Nieuwe spelregels judo: yuko keert terug en grondgevecht wordt belangrijker

Te veel straffen, te weinig actie en te onduidelijke regels; zo zou je veel reacties kunnen samenvatten na het zien van het olympisch judotoernooi afgelopen zomer in Parijs. De Internationale Judo Federatie (IJF) heeft de kritiek ter harte genomen en heeft het spelregelboek drastisch aangepast.

Komend weekeinde zullen tijdens de Grand Slam van Parijs nieuwe reglementen voor het eerst in de praktijk worden gebracht.

Een van de belangrijkste veranderingen is de terugkeer van de yuko als kleinst mogelijke score. Deze komt voor de waza-ari en ippon. Een judoka krijgt onder meer een yuko als de tegenstander op de zij of achterwerk belandt na een goede actie. Maar ook als hij of zij de tegenstander in een houdgreep van vijf seconden weet te houden. Dit betekent dat er meer scores kunnen worden gemaakt, waardoor de kans op een gelijke stand en dus een eventuele verlenging (golden score) kleiner wordt.

Als een judoka na een actie van de tegenstander half op de rug belandt, is het waza-ari. Vol op de rug blijft ippon, de ultieme score in het judo waarmee de partij meteen voorbij is.

'Goed voor het spel'

Garmt Zijlstra, de bondscoach van de Nederlandse vrouwen, denkt dat de veranderingen goed zijn voor de judosport. "Het maken van scores krijgt een grotere waarde, we zullen minder golden scores zien en straffen worden minder belangrijk. Dat is goed voor het spel."