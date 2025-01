Nieuwe spelregels in het judo: yuko keert terug en grondgevecht wordt belangrijker

Afgelopen december zijn coaches en scheidsrechters tijdens een seminar in Istanbul op de hoogte gebracht van het nieuwe judo. Een van de aanwezigen was de Nederlandse scheidsrechter Jhon Ramaekers. Hij heeft onlangs op Papendal aan de Nederlandse topjudoka's en coaches gedemonstreerd welke grote en kleine veranderingen hebben plaatsgevonden. Dat gaat bijvoorbeeld over het vastpakken van de mouw, het graaien naar het been, het buiten de mat stappen en een aantal eerder verboden technieken die weer zijn toegestaan.

Grondgevecht wordt belangrijker

Nederlandse judoka's zouden wel eens baat kunnen hebben bij deze nieuwe regels. Zo wordt het grondgevecht belangrijker dan voorheen en dat is in het voordeel van wereldkampioene Joanne van Lieshout. Vorig jaar tijdens de Grand Slam van Parijs stond zij op de mat tegen toenmalig olympisch kampioene Clarisse Agbegnenou. Van Lieshout had het lastig in het staande gevecht, maar toen beide judoka's op de grond belandden, kwam de Nederlandse in haar kracht.

Ze overrompelde de ervaren Française en dwong haar bijna tot opgave. Dat lukte net niet. Ondanks haar geweldige inzet op de grond, gaf de scheidsrechter Van Lieshout toch een straf wegens passiviteit. Toentertijd werden alleen staande activiteiten als positief of negatief beoordeeld. Volgens de nieuwe regels moeten ook handelingen tijdens het grondgevecht meegenomen worden in de overweging om te straffen.