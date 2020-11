Tichanovskaja na gesprek met Rutte: 'Hij zei dat hij wil helpen'

De Wit- Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja is in Nederland. Ze sprak vanmiddag met premier Rutte en ontmoette 100 Wit-Russen die in Nederland wonen.

In Nederland wonen zo'n 1500 Wit-Russen. Tichanovskaja had in Amsterdam een ontmoeting met 100 van hen bij de Stopera. Sommigen kijken al een tijd naar het bezoek uit, zoals Julia Bohintsava-Brouwers en Tasja Arlova. Beiden geloven dat het onmogelijk is de protestbeweging die na de verkiezingen opgang kwam nog te stoppen.

De twee Wit-Russische vrouwen spraken over hun bewondering voor Tichanovskaja, daarna ontmoetten ze de oppositieleider: