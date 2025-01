Onrust over samenwerking CDU/CSU met AfD houdt aan: 'Schandaal'

De samenwerking tussen CDU/CSU en Alternative für Deutschland (AfD) blijft de gemoederen in Duitsland bezighouden. In verschillende Duitse steden gingen gisteravond duizenden mensen de straat op om hiertegen te protesteren.

De onrust ontstond woensdag. In het Duitse parlement werd, dankzij steun van de AfD, een motie van de CDU aangenomen om het migratiebeleid aan te scherpen. Tot dan toe werkte de CDU/CSU net als de andere partijen in de Bondsdag altijd om de radicaal-rechtse AfD heen. Er was een zogenoemde 'Brandmauer' opgetrokken: plannen werden niet in stemming gebracht als ze voor een meerderheid afhankelijk waren van AfD.

Deze 'Brandmauer' werd woensdag dus afgebroken door de christendemocraten. Demonstranten uitten gisteren hun ongenoegen hierover in Leipzig, Berlijn, München, Düsseldorf, Kiel, Freiburg en Hannover. In Leipzig hadden mensen dozen meegenomen waarmee ze een nieuwe, symbolische muur bouwden.

Demonstranten noemden de samenwerking "een schandaal":