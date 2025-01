Ajax raakt Noordam kwijt aan Brighton, Liefting van AZ naar Chelsea

Nadine Noordam verruilt Ajax voor het Engelse Brighton & Hove Albion. Of de Amsterdammers een transfersom ontvangen voor Noordam - en hoe hoog dat bedrag dan zou zijn - is niet bekend. Ze had nog een contract voor een half jaar bij Ajax.

Noordam (26) ging in 2021 van ADO Den Haag naar Ajax, waarvoor ze tot nu toe 105 wedstrijden speelde. Als middenvelder was ze een dragende kracht in de ploeg van trainer Hesterine de Reus, momenteel koploper van de eredivisie.

In Brighton komt Noordam terecht bij de nummer vijf van de Women's Super League. Met Marisa Olislagers en Marit Auée spelen er al twee Nederlanders.

Liefting naar Chelsea

Ook AZ ziet een speelster naar Engeland verkassen. Keepster Femke Liefting vertrekt per direct naar topclub Chelsea. Ze tekent daar een contract voor tweeënhalf jaar en gaat de concurrentie aan met Zecira Musovic en Hannah Hampton.