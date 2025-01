12-jarige achter het stuur aangehouden na politieachtervolging

Een 12-jarige jongen uit België is gisterenavond in Knegsel in Noord-Brabant aangehouden na een lange politieachtervolging. De jonge bestuurder heeft op meerdere plekken schade aangericht, schrijft Omroep Brabant.

De Belgische politie zat de jongen vanuit Hasselt achterna en riep uiteindelijk de hulp in van de Nederlandse politie. Vanaf de N69 zetten agenten van de politie Cranendonck-Heeze-Leende de achtervolging in. Hij is uiteindelijk in Knegsel aangehouden.

De jongen is overgedragen aan de Belgische politie. Daar wordt de zaak verder afgehandeld.

Waarom de jongen achter het stuur zat, is onbekend. Ook is niet precies duidelijk welke schade hij heeft veroorzaakt.