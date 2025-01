Geldautomaat vaker buiten werking na cashoproep banken

Geldautomaten waren vorig jaar opnieuw te vaak niet in werking vanwege onderhoud of door een storing. Al bijna anderhalf jaar lang lukt het banken niet om het aantal storingen onder controle te krijgen.

Dat blijkt uit de cijfers van Geldmaat, het bedrijf achter de automaten, dat daar maandelijks over publiceert. Vooral in december waren automaten vaker buiten gebruik. Dat komt volgens de beheerders van de geldautomaten deels door de oproep van de Nederlandse Vereniging van Banken om meer cash in huis te halen. Ook de boodschap van NAVO-chef Rutte om je voor te bereiden op oorlog had invloed.

"Dat zorgde in korte tijd voor een grotere vraag naar cash, ook op plekken waar het gedrag normaal heel voorspelbaar is", zegt een woordvoerder van Geldmaat. In december wordt er sowieso meer geld opgenomen en is het risico dat een automaat leeg raakt groter.

Ook het faillissement van Blokker had invloed op de cijfers. Negen filialen van de huishoudketen hadden een geldautomaat in de winkel en die moesten worden verwijderd, wat meetelt in de cijfers over de beschikbaarheid.

Automaat in de buurt

Banken hebben het plaatsen en onderhouden van geldautomaten uitbesteed aan Geldmaat. Met consumentenorganisaties en De Nederlandsche Bank zijn normen afgesproken die Geldmaat moet halen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het aantal automaten en hoe vaak ze in werking zijn.

De afspraak over het aantal automaten wordt gehaald, de afspraak over de beschikbaarheid niet. De norm is dat automaten gemiddeld 97,5 procent van de tijd in werking zijn. Dat lukte alleen in februari.

Geldmaat pleit voor een andere manier van meten. De organisatie wil dat er niet alleen naar niet-werkende automaten wordt gekeken, maar dat ook wordt meegenomen of er een automaat in de buurt is die wel werkt. Dat is volgens het bedrijf trouwens meestal het geval.

"De huidige norm is alleen te halen als vrijwel alles meezit", zegt een woordvoerder. Dat was volgens het bedrijf ook al zo toen geldautomaten nog in beheer van banken waren, maar toen was er nog geen norm afgesproken. Ook waren er toen meer geldautomaten, waardoor je sneller bij een andere automaat terecht kon.