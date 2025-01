Wekdienst 31/1: Drents Museum opent weer deuren • Laatste aflevering De slimste mens voor Freriks

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Drents Museum opent weer zijn deuren na de kunstroof van zaterdag. Minister Bruins van Cultuur bezoekt het museum. Hij zal spreken met het personeel en staat de pers te woord.

Prinses Beatrix wordt vandaag 87 jaar. Ter ere van haar verjaardag verschijnt op Videoland een documentaireserie over het leven van de voormalige koningin van regisseur Joost van Ginkel.

De finale van het jubileumseizoen van De slimste mens is vanavond. Het is de laatste aflevering van Philip Freriks en Maarten van Rossem. Na 25 seizoenen en 12 jaar nemen de presentator en sidekick afscheid.

In het Zwitserse Nyon is om 12.00 uur de loting voor de play-offronde van de Champions League, waarbij PSV mogelijk Feyenoord als volgende tegenstander kan loten. Om 13.00 uur is de loting voor de play-offronde van de Europa League.

Wat heb je gemist?

De politie maakte grote fouten voorafgaand aan de dubbele moord na een ruzie over een woning in het Drentse Weiteveen, blijkt uit een evaluatie van de politie zelf. Risico's werden onderschat, een wapenvergunning werd niet ingetrokken en de vele meldingen in de zaak werden niet aan elkaar gelinkt.

Martin Sitalsing, politiechef van de Eenheid Noord-Nederland, zegt dat de politie zijn professionele standaard niet heeft gehaald. "Dat vind ik bijzonder pijnlijk en dat betreur ik", reageert hij bij RTV Drenthe.

Of de moorden voorkomen hadden kunnen worden, valt niet te zeggen. Wel staat vast dat de politie anders had moeten handelen. Er werden zo'n tachtig meldingen gedaan bij de politie, voornamelijk over smaad, intimidatie en bedreiging. Veel meldingen werden opgevat als losse incidenten, waardoor de politie niet goed doorhad dat de ruzie escaleerde.

Ander nieuws uit de nacht:

Al langer zorgen over veiligheid vliegveld Washington: 'Een ramp in wording': Gisteren botste daar een passagiersvliegtuig op een militaire helikopter. Vermoedelijk zijn daarbij alle 67 inzittenden om het leven gekomen. Piloten en luchtvaartexperts waarschuwden al eerder voor ingewikkelde omstandigheden rond het vliegveld.

Zweedse premier: ander land mogelijk betrokken bij moord op koranverbrander: De Zweedse premier Kristersson zegt dat er bij de moord op anti-Koran-activist Salwan Momika mogelijk een link is met "buitenlandse mogendheden". De 38-jarige Iraakse vluchteling Momika werd eergisteren doodgeschoten in een woning in Södertälje, in de buurt van Stockholm.

Radioprogramma 'Jan-Willem Start Op!' wint Gouden RadioRing: het NPO Radio 2-ochtendprogramma won de prijs voor de tweede keer. De RadioRingen, publieksprijzen voor Nederlandse radioprogramma's, zijn uitgereikt in poppodium De Vorstin in Hilversum.

En dan nog even dit:

De Oekraïners bestoken grote delen van Rusland met drones. Maar ze hebben ook eigen raketprogramma's. Kleine uitvinders en ondernemers werd hard mee aan het minder afhankelijk maken van hun land van buitenlandse wapens. Zoals Serhii Birjoekov: