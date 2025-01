Regeling boeren om te stoppen in gevaar door uitspraak Raad van State

Boeren die willen stoppen dreigen geraakt te worden door de recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot. De Raad van State oordeelde in december dat boeren, bedrijven en bouwers die iets nieuws gaan doen een nieuwe stikstofvergunning moeten aanvragen.

Het kabinet is bang dat hierdoor de stoppersregeling voor boeren in gevaar komt, zo melden Haagse bronnen. Voor die stoppersregeling hebben zich bijna 1700 agrariërs aangemeld die er wel voor voelen om hun bedrijf te beëindigen.

De stoppersregeling is vooral bedoeld voor de grootste agrarische stikstofuitstoters (piekbelasters) en wordt in Den Haag gezien als een van de meest effectieve oplossingen voor het stikstofprobleem.

Appartementen bouwen

De regeling is bedacht door de vorige minister van Landbouw, Van der Wal, die het een "woest aantrekkelijke regeling" noemde. Met zeer gunstige financiële voorwaarden wilde het kabinet zo veel mogelijk boeren, vooral in de buurt van natuurgebieden, verleiden om vrijwillig te stoppen. Gedwongen uitkoop van boeren was ook voor het vorige kabinet geen optie.

Het probleem is nu dat in de regeling is afgesproken dat stoppende boeren nog wel 15 procent stikstof mogen uitstoten. Dat maakt het mogelijk dat ze bijvoorbeeld nog andere dieren in plaats van koeien houden. Paarden en schapen stoten veel minder stikstof uit dan koeien. Of een boer kan bijvoorbeeld een camping beginnen of appartementen bouwen op het afgestoten boerenbedrijf.

Zeer urgent

Het lijkt erop dat ze hier door de uitspraak van de Raad van State toch een nieuwe natuurvergunning voor moeten aanvragen, terwijl de boeren ervan uitgingen dat dat niet hoefde. De kans is groot dat ze zo'n nieuwe vergunning niet krijgen.

Er wordt al te veel stikstof uitgestoten en bij de vergunningverlening wordt vooral gekeken of de natuur eronder lijdt. Een agrarisch bedrijf stoot al snel te veel stikstof uit, ook zonder koeien.

Niet alleen het kabinet maakt zich hier zorgen over, ook de provincies vrezen de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. De agrarische site Stal en Akker citeert een ambtenaar van de provincie Brabant, die in een online bijpraatsessie het probleem "zeer urgent" heeft genoemd.

Alsnog afhaken

Zowel bij de provincies als op het ministerie van Landbouw zoeken juristen uit wat de consequenties zijn voor stoppende boeren. Ook wordt gekeken of er nog uitzonderingen mogelijk zijn. Het ministerie en de provincies vrezen dat boeren alsnog afhaken als blijkt dat de regeling waar ze zich voor hebben aangemeld veel minder gunstig blijkt te zijn.

Door de uitspraak van de Raad van State en de Greenpeace-uitspraak van de rechter vorige week heeft het kabinet een ministeriële werkgroep opgericht, die voor eind maart met plannen wil komen om het stikstofprobleem in Nederland op te lossen.