Al langer zorgen om veiligheid vliegveld Washington: 'Een ramp in wording'

Er waren al langer zorgen om de veiligheid van het Ronald Reagan vliegveld bij de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. Gisteren botste daar een passagiersvliegtuig op een militaire helikopter. Vermoedelijk zijn daarbij alle 67 inzittenden om het leven gekomen.

Piloten en luchtvaartexperts waarschuwden al eerder voor ingewikkelde omstandigheden rond het vliegveld. Onder meer de drukte in het luchtruim, de korte landingsbanen en complexe vliegroutes door verschillende 'no-go zones' maakten het volgens de ervaringsdeskundigen zeer moeilijk navigeren.

Aan persbureau Reuters vertellen verschillende piloten over hun ervaringen met het vliegveld. Het is er druk, met twee vliegvelden, een militair vliegveld en beveiligde zones boven het Witte Huis en Pentagon. "Je moet echt je beste beentje voor zetten wil je vertrekken of landen van Ronald Reagan Airport", vertelt een ex-piloot. Een andere piloot omschrijft bij persbureau AP de omstandigheden op het vliegveld als een "ramp in wording". "We roepen al veel langer tevergeefs dat zoiets zou kunnen gebeuren", aldus een voormalig piloot.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Inmiddels zijn wel de zwarte dozen met vluchtgegevens en gespreksopnames uit de cockpit van het verongelukte vliegtuig gevonden. De onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB heeft nog zeker een maand nodig om deze uit te lezen en met een rapportage te komen. Ook aan boord van de helikopter zou een zwarte doos aanwezig zijn geweest. Die is nog niet teruggevonden.

Bekijk beelden van de crash: