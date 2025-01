Twente viert plaatsing voor tussenronde: 'Het was strijden, maar zwaar verdiend'

"Er waren momenten dat ik te slordig was, maar dat maakt nu niet meer uit", aldus de 23-jarige Rots, kind van de club.

'Toen Daan die bal erin schoot, was ik zo blij'

Volgens eredivisietopscorer Sem Steijn had FC Twente de wedstrijd eerder kunnen beslissen. "We maakten in de eerste helft vaak de verkeerde keuze in de eindfase. Daar hadden we meer uit kunnen halen,"

"Toen Daan die bal erin schoot, was ik zo blij. Niet normaal. Heerlijk", zei Michel Vlap. "Het was zwaar verdiend dat we deze wedstrijd wonnen, maar het was wel strijden. In de rust zeiden we al tegen elkaar dat we gas moesten blijven geven."

