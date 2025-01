Noppert naar tweede ronde World Masters, Wattimena en Doets na eerste ronde klaar

In Milton Keynes zijn er bovendien slechts twee legs nodig om een set te winnen, in plaats van de gebruikelijke drie. Wattimena was de eerste Nederlander die kennismaakte met het nieuwe format, toen hij het in de eerste partij van de avond opnam tegen Rock uit Noord-Ierland.

De 36-jarige Gelderlander moest op het gebied van scorend vermogen zijn meerdere erkennen in Rock, die na krap vijftien minuten de zege pakte door met zijn eerste wedstrijdpijl de dubbel-20 te raken.

Doets verliest, zege Noppert

Doets had in een gelijkopgaande partij tegen Wright zijn zenuwen niet genoeg onder controle toen er een beslissende leg gespeeld moest worden. Doets, die de eerste set pakte met een fraaie 127-finish, werd in de laatste leg gebroken, waarna de zege naar Wright ging.

In de laatste partij van de avond was Noppert, de mondiale nummer dertien, na een goed begin met 3-1 te sterk voor Smith. Noppert plaatste in de eerste leg een break en gaf de voorsprong niet meer uit handen.

Noppert moest alleen de tweede set afstaan en won de partij door zijn tweede wedstrijdpijl te benutten.