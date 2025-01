FC Twente en Ajax mogelijk tegen Belgen in tussenronde, AZ treft Real Sociedad of Galatasaray

Maar dat betekent niet dat de opdracht in de tussenronde er makkelijker op wordt. AZ treft namelijk of het Spaanse Real Sociedad of het Turkse Galatasaray. Die ploegen eindigden boven de Alkmaarders en daardoor speelt AZ in de volgende ronde eerst een thuiswedstrijd.

Mocht AZ de tussenronde overleven, dan wacht een ontmoeting met een Engelse club. Dat kan het Manchester United zijn van Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee en Tyrell Malacia, of Tottenham Hotspur van Micky van de Ven.

FC Twente tegen Bodø/Glimt of Anderlecht

Net als Ajax kan ook FC Twente een Belgische tegenstander loten. Vrijdag zien de Tukkers of Anderlecht of het Noorse Bodø/Glimt de volgende tegenstander is.

De treffer van Daan Rots tegen Besiktas zorgde ervoor dat de ploeg uit Enschede zich als 23ste plaatste voor de tussenronde. Daardoor wacht de ploeg van Joseph Oosting ook eerst een thuiswedstrijd.

Mocht FC Twente de tussenronde overleven, dan wacht Olympiakos of Rangers in de achtste finales.

Tussenronde in februari

Vrijdag wordt dus bekend welke clubs er daadwerkelijk aan de Nederlandse clubs worden gekoppeld. De wedstrijden in de tussenronde worden op 13 en 20 februari gespeeld.