Zweedse premier: ander land mogelijk betrokken bij moord koranverbrander

De Zweedse premier Kristersson zegt dat er bij de moord op anti-Koran-activist Salwan Momika mogelijk een link is met "buitenlandse mogendheden".

De 38-jarige Irakese vluchteling Momika werd gisteren doodgeschoten in een woning in Södertälje, in de buurt van Stockholm. Hij was op dat moment live te zien op TikTok, hoewel het moment waarop hij wordt doodgeschoten alleen te horen was. Er zijn tot nu toe vijf mensen opgepakt. De politie meldt niet of onder hen ook de mogelijke schutter zit.

"Ik kan verzekeren dat de veiligheidsdiensten zeer betrokken zijn bij het onderzoek, want er is natuurlijk een risico dat er een connectie is met een buitenlandse mogendheid", zegt Kristersson. Vicepremier Busch noemt de moord "een bedreiging voor onze vrije democratie". Hierop moet volgens haar worden gereageerd "met de volledige kracht van onze maatschappij".

Asiel

Momika kwam in 2017 naar Zweden voor een lezing. In 2018 vroeg hij asiel aan en in 2021 kreeg hij een verblijfsvergunning voor drie jaar. Hij werd bij het grote publiek bekend toen hij in 2023 begon met het verbranden van exemplaren van de Koran. Hij stond onlangs voor de rechter voor opruiing en zou zijn straf deze week te horen krijgen.

Met zijn dood komt die zaak tegen hem te vervallen. Een andere man die in dezelfde zaak terechtstond zou ook deze week het vonnis te horen krijgen, maar dat is vanwege de dood van Momika naar maandag verplaatst.