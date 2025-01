Radioprogramma 'Jan-Willem Start Op!' wint Gouden RadioRing

Het ochtendprogramna Jan-Willem Start Op! op NPO Radio 2 heeft voor de tweede keer de Gouden Radioring gewonnen. De Radioringen, publieksprijzen voor Nederlandse radioprogramma's, zijn uitgereikt in poppodium De Vorstin in Hilversum.

Jan-Willem Start Op! wordt gepresenteerd door Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. Het programma van omroep BNNVARA is te horen sinds de zomer van 2018, en won in 2020 ook al deze prijs.

Prijzen FunX en 538

Presentator Emmely de Wilt, ook te horen op NPO Radio 2, won de Radioring voor Populairste Presentator. Zij is sinds 2020 de stem van het avondprogramma Het Oor Wil Ook Wat. De Ring voor de beste podcast ging naar Over Mijn Lijk van BNNVARA-presentator Tim Hofman, een vervolg op zijn tv-programma over ongeneeslijk zieke jongeren.

Leergierig en goed voorbereid

In De Vorstin werden ook de Marconi Awards uitgereikt, prijzen voor radioprogramma's die door een vakjury worden toegekend. Eind vorig jaar werd al bekend dat FunX-presentator Fernando Halman de Marconi Oeuvre Award zou krijgen voor zijn ochtendshow, die al 15 jaar loopt. Die werd vanavond aan hem uitgereikt.

Julia van Reyendam (Radio 538) werd door de vakjury bestempeld als "leergierig, goed voorbereid en positief", en kreeg de prijs voor Aanstormend Talent. Haar werkgever won ook de Marconi Award voor Beste Zender.