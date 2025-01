Nipte zege op Besiktas helpt FC Twente naar tussenronde Europa League

Twente hield wel druk op de ketel. Daan Rots, fraai vrijgespeeld door Sem Steijn, had het vizier niet scherp genoeg afgesteld, terwijl even later de aangever zelf via een Turks been de buitenkant van de paal raakte. Aan de andere kant caramboleerde een schot van Al Motasim Al Musrati via het been van Max Bruns over het Twente-doel.

De krachten namen zienderogen af bij de mannen van Oosting, maar de inzet bleef onverminderd groot. En dat werd in de 75ste minuut na slecht uitverdedigen door Besiktas beloond met een rake uithaal van Rots: 1-0. Niet alleen de gewenste voorsprong, maar op dat moment ook voldoende voor een plaats in de play-offs.