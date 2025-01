Ajax verslaat Galatasaray en plaatst zich definitief voor tussenronde Europa League

Ajax kwam het afgelopen eredivisieweekend niet in actie en kon zich zodoende rustig voorbereiden op het treffen met de grootmacht uit Turkije, de regerend landskampioen en huidige koploper in de Süper Lig.

Opvallend was dat niet Jordan Henderson, maar keeper Remko Pasveer de aanvoerdersband droeg bij Ajax. Normaal gesproken is de 34-jarige Engelsman de captain. De middenvelder wordt sterk in verband gebracht met een overstap naar AS Monaco.

Felle openingsfase

In de Johan Cruijff ArenA begon Ajax fel aan het duel, maar het moest na twaalf minuten een tegenvaller incasseren toen Mika Godts op de grond ging zitten. De jonge linksbuiten moest, ogenschijnlijk met een hamstringblessure, vervangen worden door Chuba Akpom.

Akpom speelde tien minuten later een belangrijke rol bij de openingstreffer, nadat Ajax in een tegenaanval had geprofiteerd van de Turkse defensie die volledig uit positie stond.

De Engelsman kreeg op links alle ruimte om het strafschopgebied in te dribbelen, kapte naar rechts en zag zijn schot gered worden door doelman Fernando Muslera, waarna de eveneens vrijstaande Bertrand Traoré de bal in het doel kon schieten.