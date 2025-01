Slotoffensief bij Ferencváros komt te laat, AZ met 4-3 nederlaag door in Europa

AZ sluit de eerste fase van de Europa League in mineur af. De club uit Alkmaar trad met de jongste ploeg in de Europese clubgeschiedenis (21 jaar) aan bij Ferencváros en ging onderuit (4-3), maar kan zich via de tussenronde nog wel plaatsen voor de achtste finales.

In die tussenronde speelt AZ tegen het Spaanse Real Sociedad of de Turkse topclub Galatasaray. AZ speelde in november ook al tegen Galatasaray in de Europa League, in Alkmaar eindigde die wedstrijd in 1-1.

Slotoffensief

Tegen Ferencváros lukte het AZ niet om punten te scoren. In de eerste helft kreeg de piepjonge ploeg al drie doelpunten om de oren, waardoor hoofdtrainer Maarten Martens zich genoodzaakt voelde om de vaste basisspelers tóch minuten te laten maken. Onder anderen Sven Mijnans, Troy Parrott en Jordy Clasie kwamen in de tweede helft in de ploeg.

Mijnans en Parrott scoorden in het laatste kwartier samen nog drie doelpunten en creëerden veel dreiging, maar het gat was na de dominante openingsfase van Ferencváros te groot om te overbruggen.