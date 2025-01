Gestolen kunstschatten nog spoorloos, politie toont foto's aangehouden verdachten

De politie heeft een opvallende stap gezet om verder te komen in het onderzoek naar de gestolen Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. Het heeft de identiteit van twee van de drie verdachten die al vastzitten bekendgemaakt. Ook zijn er foto's van de twee mannen gepubliceerd, zonder dat hun gezicht onherkenbaar is gemaakt.

Als argument geeft de politie dat het terugvinden van de gestolen helm en armbanden uit het museum in Assen de hoogste prioriteit heeft. "We kiezen hier echt voor omdat we op zoek zijn naar de gestolen topstukken. Dat is het belangrijkste", aldus een woordvoerder van de politie. De inbraak heeft tot grote woede van Roemenië geleid. De objecten waren uitgeleend door het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.

"Natuurlijk wegen we het zorgvuldig af, maar de focus ligt op de topstukken", reageert de woordvoerder op een vraag over de privacy van de opgepakte verdachten. "Het tonen van de beelden is noodzakelijk voor het onderzoek om de kunstschatten terug te vinden."