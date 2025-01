Shiffrin tiende bij rentree in wereldbeker na twee maanden afwezigheid

Mikaela Shiffrin heeft haar rentree gemaakt in de wereldbeker. In de slalom in Courchevel eindigde ze als tiende. De winst ging naar de Kroatische Zrinka Ljutic, die haar derde wereldbekerzege boekte.

Shiffrin heeft een recordaantal van 99 wereldbekerzeges op haar naam staan en was op jacht naar haar 100ste toen ze in november lelijk ten val kwam bij een wedstrijd in het Amerikaanse Killington. Ze liep een snijwond op in haar buik en stond twee maanden aan de kant.

In Courchevel deed Shiffrin niet mee om de overwinning. De Amerikaanse was, onder uitdagende omstandigheden, nog wat onwennig bij haar rentree. "Ik ging deze wedstrijd niet in met de verwachting dat ik zou winnen", zei Shiffrin na de finish. "Ik moet op mijn top zijn, vanaf hier kan ik verder bouwen."

Ljutic foutloos

Ljutic was de snelste in de eerste run, waarin alleen Wendy Holdener nog enigszins in de buurt kon blijven (+0,19). In manche twee miste de Zwitserse echter bovenin al een poortje. Ljutic bleef daarna wel foutloos en breidde haar voorsprong op de rest alleen nog maar verder uit.