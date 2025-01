Trump geeft diversiteitsbeleid Obama en Biden schuld van onveilig luchtruim

In een persconferentie naar aanleiding van de vliegramp nabij Washington D.C., afgelopen nacht, heeft de Amerikaanse president Trump hard uitgehaald naar zijn voorgangers Obama en Biden.

Na een minuut stilte voor de slachtoffers en hun nabestaanden, besteedde de net aangetreden president het grootste deel van zijn persconferentie aan het bekritiseren van zijn voorgangers. Volgens Trump heeft hun beleid om het ambtenarenbestand diverser te maken geleid tot onveilige situaties bij de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, waar ook de luchtverkeersleiding onder valt

Trump leverde geen bewijs voor die stelling en de oorzaak van de crash is nog niet bekend. Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de luchtverkeersleiding een fout heeft gemaakt.

Wel is er al jarenlang een tekort aan luchtverkeersleiders in de VS en heeft de drukte op het vliegveld van Washington D.C. eerder bijna tot ongelukken geleid, voor het laatst in mei 2024.

'Hoogste niveau van genialiteit'

"Bij mij staat veiligheid voorop", aldus Trump. Alleen "getalenteerde" mensen mogen volgens hem bij de luchtverkeersleiding werken, "mensen op het hoogste niveau van genialiteit."

Trump haalde een document tevoorschijn waarvan hij zei dat het beleid was onder Biden en Obama: "De FAA had als beleid om mensen te werven met zware geestelijke en fysieke beperkingen. Ongelofelijk, toch?"

Toen hem gevraagd werd of het diversiteitsbeleid van zijn voorgangers de oorzaak was van de crash, zei Trump: "Dat zou zomaar kunnen."