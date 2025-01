Britse zangeres Marianne Faithfull (78) overleden

De Britse zangeres en actrice Marianne Faithfull is op 78-jarige leeftijd overleden, zo meldt de BBC.

Faithfull brak in de jaren 60 door als zangeres en scoorde onder meer een top 10-hit in het Verenigd Koninkrijk met de single As Tears Go By, mede geschreven door de Rolling Stones-leden Mick Jagger en Keith Richards. Ze was in de tweede helft van de jaren 60 enkele jaren de partner van Jagger, en werd als zangeres ontdekt op een feestje van de Stones.

Medio jaren 60 scoorde ze al hits met singles als Come and Stay With Me en This Little Bird, afkomstig van haar eerste twee albums. Later in dat decennium brak ze ook door als actrice: ze speelde onder meer de hoofdrol in de film The Girl on a Motorcycle, met Alain Delon als tegenspeler.