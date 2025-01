Hulpinstantie: ook na 'Vlaardingen' geen garantie dat alles goed gaat

De jeugdhulpinstantie William Schrikker Stichting (WSS) heeft excuses aangeboden aan de biologische moeder van het meisje dat in Vlaardingen door haar pleegouders werd mishandeld. In andere gevallen gaat de pleegzorg doorgaans wel goed, zegt de stichting, hoewel er geen garanties zijn dat dat altijd zo is.

Samen met stichting Enver had de William Schrikker Stichting passende hulp en begeleiding moeten bieden aan het pleegmeisje in Vlaardingen, maar daarin schoten zij tekort, blijkt uit een vandaag gepubliceerd inspectierapport.

Signalen

Wekenlang kwamen er geen hulpverleners bij de pleegouders thuis, ondanks signalen dat het meisje gevaar liep. "De woede die er in Nederland hierover is, heb ik ook gehad", zegt Fred Teeven. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Partners voor Jeugd, waaronder de William Schrikker Stichting valt.

De stichting heeft ruim 8000 kinderen onder toezicht en ruim 800 mensen in dienst. Teeven: "We hebben protocollen, kwaliteitsdocumenten en dan toch blijkt het in de menselijke uitvoering niet goed te gaan." Zo stapten medewerkers van de stichting niet naar de rechter ondanks signalen dat het meisje mogelijk niet veilig was en werd onvoldoende informatie uitgewisseld tussen beide verantwoordelijke stichtingen.

'In gebreke gebleven'

Ook stichting Enver erkent de fouten die in het rapport staan. Hoewel beide organisaties zeggen verbeteringen te hebben doorgevoerd en te gaan doorvoeren, is er geen garantie dat het in alle gevallen goed gaat in de pleegzorg, zegt Teeven. "Daar kan niemand voor instaan. Al is het wel onze taak om te zorgen dat het wel zo is."

De twee stichtingen staan onder extra toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid omdat er te weinig vertrouwen is dat zij de aanbevolen verbeteringen kunnen doorvoeren.

De inspecties hebben ook aangekondigd onderzoek te gaan doen naar het individueel handelen van meerdere medewerkers van Enver en WSS. Bij WSS wordt onderzoek gedaan naar drie medewerkers, bevestigt Teeven. "Wij hebben als werkgever nog geen aanleiding gezien die drie mensen te schorsen. Maar dat is nu, dat kan altijd anders zijn."

Enver wil evenmin inhoudelijk op het onderzoek naar de medewerkers ingaan. Wel bevestigt de organisatie dat een medewerker op non-actief is gesteld. "In augustus 2024 is dat gebeurd, naar aanleiding van informatie in de media, het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en onze eigen interne analyse."

Biologische moeder: 'Boos en verdrietig'

De biologische moeder van het meisje dat bij het pleeggezin in Vlaardingen zat is boos en verdrietig, meldt de organisatie Namens de Familie, onderdeel van Slachtofferhulp. "Boos omdat haar dochter volledig aan haar lot lijkt te zijn overgelaten. En verdrietig omdat het meisje nooit meer helemaal de oude zal worden. Haar leven is voor altijd zwaar getekend."

Toch is er ook sprake van opluchting, zegt de stichting. "Hoewel ze haar dochter er niet mee terug krijgt, lucht het lezen van het rapport de moeder van het meisje ook op. Het staat nu zwart op wit dat zij zich terecht grote zorgen maakte over het welzijn van haar dochters."

Geen nieuwe regels vanuit kabinet

Het kabinet noemt de conclusies van de inspecties "schokkend voor de hele samenleving" en omarmt de aanbevelingen. "We kunnen niet genoeg benadrukken hoe zeer wij doordrongen zijn van de ernst van de fouten die zijn gemaakt in de zorg voor dit meisje en de gevolgen die het heeft voor haar en haar familie", schrijft staatssecretaris Struycken van Justitie samen met zijn collega's van Onderwijs en VWS aan de Tweede Kamer.

"Het is cruciaal dat de betrokken organisaties de noodzakelijke stappen zetten om de veiligheid van kinderen blijvend te borgen", staat in de brief. Toch gaat het kabinet vooralsnog geen nieuwe regels opstellen om dit soort situaties te voorkomen, omdat uit de rapporten blijkt dat "de regels, protocollen en controles er wel waren, maar dat deze niet of onvoldoende werden nageleefd".

Daarom moet er vooral ingezet op betere naleving, stelt het kabinet. De bewindslieden overwegen bijvoorbeeld om het verplicht te maken voor scholen om bij twijfel altijd advies te vragen aan Veilig Thuis. Daarnaast vinden ze dat de screening van pleegouders beter moet. Voor de zomer wil het kabinet de Kamer informeren over het verloop van de verbeteringen.