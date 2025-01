'Aangehouden verdachten kunstroof zijn jong stel met kleine kinderen'

In de doorgaans rustige Schoorlaan in Heerhugowaard is de schok groot vanwege de arrestaties, gisteren, van twee bewoners. Volgens De Telegraaf en de regionale omroep NH gaat het om een jong stel dat is opgepakt in verband met de kunstroof in het Drents Museum. De politie kan lopende het onderzoek niks bevestigen.

Buurtbewoners die De Telegraaf sprak zeggen dat de twee jonge kinderen hebben, onder wie een baby. Het ongeloof in de straat is groot. "Het leek erop dat hij gewoon naar zijn werk ging. Zij was altijd thuis bij de kinderen. Zij bezig met een kunstroof? Dat zal toch niet?", vraagt een buurtbewoner zich af.

Aanhoudingen

De politie hield gisteren in totaal drie verdachten aan in Heerhugowaard. Er wordt nog steeds gezocht naar een vierde verdachte. Van hem heeft de politie foto's vrijgegeven. Een aantal dagen voor de inbraak is de man gezien in een bouwmarkt in Assen.

Na de roof vond de politie in een sloot achter het Drents Museum een hamer, die vermoedelijk is gebruikt bij de inbraak. Ook werd in Alkmaar een uitgebrande auto aangetroffen, niet ver van Heerhugowaard. Waarschijnlijk is de auto gestolen en door de daders gebruikt bij de kunstroof.

Archeologische topstukken

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de ingang van het Drents Museum opgeblazen. Binnen enkele minuten werden archeologische topstukken uit Roemenië buitgemaakt, waaronder de gouden helm van Cotofenesti van bijna zuiver goud. Tot op heden zijn de stukken nog niet teruggevonden.

Het museum in Assen is bijna een week gesloten geweest. Morgen opent het weer zijn deuren.