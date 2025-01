Bus met 20 passagiers rijdt greppel in bij Botlek, 1 persoon gereanimeerd

Een streekbus is in de buurt van het Botlekgebied in een greppel beland na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur op de provinciale weg N218 in het dorp Zwartewaal in de gemeente Voorne aan Zee. Twintig mensen zaten in de bus, van wie er een aantal gewond zijn geraakt, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Een van de gewonden werd pas na een halfuur gevonden, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe deze persoon eraan toe is, is niet bekend. Drie lichtgewonden zijn ook naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist is door de brandweer uit het voertuig gehaald. Onbekend is of deze persoon gewond is. Wel is de schade aan de auto groot: de voor- en zijkant zijn volledig ingedeukt en er liggen brokstukken op de weg. Ook de wielen staan scheef.

Hoe het tot een botsing kon komen, is niet bekend. Volgens een lokale fotojournalist reed de bus vermoedelijk over de busbaan op de provinciale weg en werd het voertuig aangereden door de auto, die vanuit een zijweg kwam.