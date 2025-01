Sholeh Rezazadeh schrijft Boekenweekgedicht over 'je moerstaal'

Vorig jaar verscheen Rezazadehs poëziedebuut Neem ruim zei de zee. De bundel markeerde niet alleen haar poëtische entree in Nederland maar ook het begin van haar bredere missie: meer poëzie in Nederland.

In Iran is poëzie veel meer in de spreektaal vervlochten. "Je groeit er op met poëzie. Het is overal en dat zie je ook heel erg in de taal terug", zegt Rezazadeh. "Die is metaforisch en romantisch. Ik schrijf vaak over natuur en emoties en daar zijn in het Nederlands veel te weinig woorden voor."

In het Perzisch zijn vaak veel meer woorden nodig om iets te zeggen dan in het Nederlands, waardoor het volgens haar al snel poëtisch wordt. "Dat zit al in de woorden en de zinsopbouw. Zo is de uitdrukking voor iemand missen in het Perzisch 'mijn hart verkrampt voor jou' en als je empathie wil tonen 'heb je medehart'."

Als voordeel van schrijven in het Nederlands noemt ze de directheid van de taal. "De mooie kant van het Nederlands is dat het heel makkelijk is om in korte zinnen best veel dingen te kunnen schrijven, juist omdat de taal zo direct is."

Geneeskunde

Sholeh Rezazadeh kwam in 1989 in de Iraanse stad Tabriz ter wereld. Haar passie voor schrijven begon al op jonge leeftijd. Op de lagere school schreef ze haar eerste gedicht.

Later ging ze geneeskunde studeren aan de universiteit in Tabriz, voornamelijk omdat het haar vaders wens was.

In 2015 verhuisde ze voor de liefde naar Nederland en greep die kans aan om voor haar passie te kiezen. Ze begon direct met het leren van de Nederlandse taal. Zes jaar later verscheen haar debuutroman, De hemel is altijd paars.