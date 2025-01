De Jong voor het eerst naar ATP-kwartfinales en treft Griekspoor in Montpellier

Jesper de Jong is doorgedrongen tot de kwartfinales van het indoortoernooi in Montpellier. In een partij die twee keer door lichtuitval werd onderbroken, boekte hij een knappe zege op de als derde geplaatste Flavio Cobolli (ATP-34): 6-3, 7-6 (2).

De Jong, die in de eerste ronde Quintin Halys (ATP-74) versloeg, treft bij de laatste acht een andere Nederlander: Tallon Griekspoor (ATP-46) rekende in drie sets af met de in het nabijgelegen Béziers geboren veteraan en viervoudig toernooiwinnaar Richard Gasquet (ATP-132): 6-3, 3-6. 7-5.

Haperende lichten

De 24-jarige De Jong, met zijn 131ste plaats op de wereldranglijst op papier ruimschoots de mindere van zijn twee jaar jongere Italiaanse opponent, leidde met 5-2 in de eerste set toen het duel voor het eerst moest worden stilgelegd. Nadat de lichten een kwartier later weer waren aangesprongen, had de Jong de set snel binnen.

Cobolli kwam in set twee beter voor de dag. Hij brak op 2-1 De Jong, die de pech had dat in zijn servicegame de lampen op 30-40 opnieuw doofden. De Jong overleefde vervolgens op 3-5 niet alleen een setpunt, maar wist zowaar ook terug te breken en een tiebreak af te dwingen.

Daarin zat het Cobelli niet mee, terwijl De Jong juist doorstoomde naar een fraaie overwinning, geholpen door zijn negende ace van de wedstrijd en sterk serve-volleyspel. Nooit eerder wist hij te winnen van een speler die zo hoog op de wereldranglijst staat.