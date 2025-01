Rapport: economische kansen door kerncentrales Borssele, wel zorgen om overlast

Positieve effecten zien de onderzoekers vooral op economisch gebied. De bouw en de exploitatie van de kerncentrales stimuleren de economie, doordat lokaal geld zal worden uitgegeven. Het kabinet heeft al miljarden gereserveerd voor de bouw van de centrales. Een deel daarvan zal worden geïnvesteerd in Zeeland.

Het zou nieuwe inwoners kunnen helpen als er zo veel mogelijk voorzieningen als winkels en scholen in de regio blijven. "We verwachten dat nieuwe banen ontstaan, het vestigingsklimaat verbetert, de materiële welvaart gemiddeld gezien toeneemt en er kansen ontstaan voor een gevarieerder en aantrekkelijker onderwijsaanbod", aldus de onderzoekers. Wel kunnen er negatieve gevolgen zijn voor de sociale cohesie in kleine dorpen, mede door verdringing op de woningmarkt en culturele botsingen.

Aanbevelingen

In het rapport doen de onderzoekers enkele aanbevelingen om de negatieve impact te beperken. Zo moeten de infrastructuur en bereikbaarheid verbeterd worden. Ook moeten op het gebied van zorg en onderwijs voldoende voorzieningen worden gecreëerd en moet de woningbouw een forse impuls krijgen. Zo zouden er campussen ingericht kunnen worden voor bouwpersoneel om de druk op de woningmarkt te verminderen, stellen de onderzoekers.

Het rapport benadrukt dat de bouw van twee nieuwe kerncentrales een project is van "on-Nederlandse omvang". Er zijn omwonenden die er slecht van slapen. Daarom moeten de zorgen van bewoners serieus worden genomen, aldus de onderzoekers.

Verder wijzen de onderzoekers op het belang om snel te investeren in onderwijs. Tijdens de bouwfase zal er met name technisch personeel nodig zijn dat onder meer gespecialiseerd is in montage, metaal, civiele techniek en elektrotechniek. Ook ondersteunend personeel voor bijvoorbeeld catering, schoonmaak en beveiliging moet worden aangetrokken.

Of de kerncentrales er daadwerkelijk komen, is nog niet zeker. Het kabinet moet nog een besluit nemen over een definitieve locatie.