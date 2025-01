Uganda meldt ebola-uitbraak in drukke hoofdstad, verpleegkundige overleden

In Uganda is in de hoofdstad Kampala een ebola-uitbraak geconstateerd. Een verpleegkundige is aan de gevolgen van de ziekte overleden. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van het land bekendgemaakt.

Het is het eerste geval van het dodelijke virus in meer dan twee jaar tijd in Uganda. Kampala kent volgens de laatste cijfers meer dan 4 miljoen inwoners en is bovendien een belangrijk verkeersknooppunt naar omliggende landen als Zuid-Sudan, Congo en Rwanda.

Tientallen contacten

De autoriteiten hebben contactonderzoek gedaan en maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen in de dichtbevolkte stad. 44 contacten van de man zijn inmiddels op de hoogte gesteld, onder wie 30 hulpverleners en patiënten van het ziekenhuis waar hij werkzaam was. Zij worden gevaccineerd.

De 32-jarige man werkte in een ziekenhuis in de hoofdstad Kampala. Nadat hij koortsachtige symptomen had ontwikkeld, wezen laboratoriumtests uit dat hij ebola had. Na zijn overlijden werd dat bevestigd door een autopsierapport.

Besmettelijk

Het is in Uganda het eerste sterfgeval door ebola sinds de vorige uitbraak begin 2023 ten einde kwam. Toen overleden 55 mensen aan het virus. Een ebolapatiënt krijgt na besmetting last van onder meer braken en diarree. Ook kunnen organen het begeven.

Het virus is besmettelijk via direct lichamelijk contact. Eenmaal besmet met het virus is er een grote kans op overlijden. Volgens het RIVM overlijdt meer dan de helft van de patiënten in Afrika aan de ziekte.