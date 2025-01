Geef je op voor NOS Sport Bij Jou: een publieksavond in Hilversum

De NOS gaat het land in om jou in levenden lijve te ontmoeten. Op woensdag 26 februari zijn we in Hilversum. Dan gaan we graag met jou in gesprek.

Wat komt er kijken bij de verslaggeving van Oranje? Hoe brengt NOS Sport de Tour de France en De Avondetappe in beeld op radio, tv en online? Wat doet een presentator ter voorbereiding op een uitzending? En hoe leg je de regels van een onbekende sport op een heldere manier uit?

Dione de Graaff, Jeroen Stekelenburg, Omar El Gendy, Eline de Zeeuw, Sebastiaan Timmerman en andere NOS-collega's zijn aanwezig om te vertellen over hun werk en jouw vragen te beantwoorden.

Inschrijven is gratis en kan via deze link.