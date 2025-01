Korte tijd geen starts of landingen op luchthavens België vanwege storing

Het vliegverkeer boven België komt langzaam weer op gang na een storing bij de Belgische luchtverkeersleiding Skeyes. Vanwege een computerstoring mochten ruim een uur lang geen vliegtuigen landen of opstijgen van de belangrijkste luchthavens in België.

Vliegtuigen die op het moment van de storing al op grote hoogte boven België vlogen, mochten hun route gewoon vervolgen. Vanaf ongeveer 7500 meter hoogte worden vliegtuigen in de gaten gehouden door Eurocontrol en niet door het Belgische Skeyes.

Gevolgen Schiphol vallen mee

De gevolgen van de storing in België voor Schiphol vallen mee, zegt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland. "Vluchten vanuit het zuiden naar Schiphol beginnen wat later met de landing. Andersom stijgen vliegtuigen vanwege de wind nu via het noorden van Schiphol op en dat betekent dat ze al op grote hoogte zitten als ze over België komen."

Op de sites van Belgische luchthavens werden reizigers geïnformeerd over de gevolgen van de storing bij de luchtverkeersleiding.