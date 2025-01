Kabinet ziet niks in gepersonaliseerde kentekens

Het kabinet ziet er niks in om gepersonaliseerde kentekenplaten in Nederland mogelijk te maken. De invoering ervan is duur en ingewikkeld, schrijft minister Madlener van Infrastructuur op basis van onderzoek dat hij heeft laten doen.

De Tweede Kamer had een jaar geleden gevraagd om opties voor de persoonlijke nummerborden te onderzoeken. Mensen kunnen dan zelf een tekst aandragen voor op hun kenteken.

Het plan zou de overheid geld kunnen opleveren, verwachtte de indiener van het voorstel, Kamerlid Heutink (PVV). In een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en België, is het al mogelijk om gepersonaliseerde nummerborden te krijgen.

Aanstootgevende teksten

Onderzoekers en de verkeersdienst RDW zetten meerdere mogelijkheden op een rij. De gepersonaliseerde kentekens kunnen bijvoorbeeld aan een voertuig worden gekoppeld, maar ook aan een persoon.

De verschillende opties kosten de sector naar schatting enkele tientallen miljoenen tot 100 miljoen euro om in te voeren. Terwijl de opbrengsten volgens het onderzoek hoogstens tientallen miljoenen bedragen, en daarbij ook nog onzeker zijn omdat de opbrengst sterk afhankelijk is van de vraag.

Het kabinet voorziet ook nog andere mogelijke ongewenste gevolgen. Zo is bijvoorbeeld gebleken in België "dat het soms lastig is aan te geven welke combinaties maatschappelijk onaanvaardbaar zijn". Het gaat dan bijvoorbeeld om aanstootgevende teksten, discriminerende inhoud of politieke of religieuze boodschappen.

"Het kabinet ziet op basis van dit onderzoek geen aanleiding om het stelsel voor kentekenregistratie te wijzigen", concludeert Madlener dan ook.