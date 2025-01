Kamer wil geen quotum tegen 'motielawine', wel meer zelfdiscipline

De Tweede Kamer wil geen quotum instellen voor het aantal moties dat fracties mogen indienen. CDA-leider Bontenbal heeft nog een uiterste poging gedaan om zijn voorstel erdoor te krijgen, maar kreeg opnieuw de handen niet op elkaar.

Als het aan Bontenbal ligt wordt het aantal moties dat een fractie jaarlijks mag indienen, beperkt tot 150 plus het aantal Kamerleden van een partij. De vijfkoppige CDA-fractie zou dan uitkomen op een maximum van 155 moties per jaar.

De fractie houdt zich daar nu al vrijwillig aan, en dat bevalt volgens Bontenbal goed. Er wordt beter nagedacht over de vraag of een motie wel nodig is en dat komt de effectiviteit ten goede. Hij vindt dat er in de Kamer veel te veel moties worden ingediend. In het recordjaar 2022 waren het er zo'n 5000. Dat moet in elk geval de helft minder worden, zei hij vandaag nog eens.

En volgens hem kan dat ook gemakkelijk, want er zitten naar de mening van Bontenbal veel "flauwekulmoties" tussen, die alleen ter meerdere eer en glorie van de indiener dienen, die ermee kan pronken op sociale media.

Gratis-bier-motie

Hij noemde verschillende categorieën, waaronder de 'gratis-bier-motie', waarin iets wordt voorgesteld waarvoor geen financiële dekking is. Of de 'wappermotie', waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd om geen vaccinatieplicht in te voeren, wat ook helemaal niet het plan was.

Veel Kamerleden zijn het met Bontenbal eens dat het wel een onsje minder kan met de moties. Maar een quotum gaat ze te ver. Want stel je voor dat je als fractie in oktober al over je limiet heen bent?

Dan ben je de rest van het jaar een belangrijk instrument kwijt, stelde onder anderen Denk-Kamerlid Ergin. Zoals een bakker deeg nodig heeft om te kunnen bakken, kan een parlementariër niet zonder moties, voerde hij aan.

Kamerlid Ceder van de ChristenUnie vreest dat er ook met een quotum nog "onzinmoties" zullen worden ingediend. Maar hij noemde het voorstel van Bontenbal wel "waardevol", omdat het de discussie in de fracties de op gang heeft gebracht. "Het zal de facto dus al tot minder moties leiden."