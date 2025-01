Redactiechef van oppositiezender Turkije opgepakt

De chef van de redactie van de Turkse tv-zender Halk TV is gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. Volgens staatspersbureau Anadolu wordt de journalist, Suat Toktas, verdacht van het publiceren van een in het geheim opgenomen telefonisch interview. Daarmee zou hij hebben geprobeerd een getuige-deskundige te beïnvloeden in een rechtszaak tegen de burgemeester van Istanbul, zo luidt de aanklacht.

Toktas laat vandaag via zijn eigen tv-zender weten dat hij slechts zijn werk als journalist heeft gedaan.

Eerder deze week zijn in dezelfde zaak vier andere journalisten van Halk TV opgepakt. Onder hen is een bekende onderzoeksjournalist, Baris Pehlivan, die het betreffende interview had afgenomen. De vier zijn na verhoor vrijgelaten, maar blijven onder rechterlijk toezicht staan. Alleen Toktas is gevangengenomen.

Uitdager van Erdogan

Halk TV is een populair oppositiekanaal. De nieuwszender is gelieerd aan de seculiere oppositiepartij CHP en de CHP-burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. Hij geldt als mogelijk uitdager van president Erdogan bij volgende presidentsverkiezingen. Imamoglu boekte in maart bij lokale verkiezingen een grote overwinning, ten koste van de AKP van Erdogan.

Imamoglu had maandag de naam bekendgemaakt van een expert-getuige in een rechtszaak die tegen zijn partij loopt. De betreffende getuige is volgens Imamoglu door de staat aangewezen om belastende verklaringen af te leggen met als doel de oppositie in diskrediet te brengen.

Hij zou ook officiële documenten hebben vervalst. De journalisten van Halk TV besloten de getuige-deskundige op te bellen en hem om een reactie te vragen. In de opname is te horen dat de man Imamoglu's claims tegenspreekt en zegt dat hij geen vragen wil beantwoorden.

Politiek gemotiveerd

De Turkse oppositiepartijen zeggen dat de arrestaties en rechtszaken tegen hen politiek gemotiveerd zijn. Imamoglu zelf is eerder veroordeeld tot ruim 2,5 jaar cel omdat hij leden van de Turkse kiescommissie zou hebben beledigd. Die zaak loopt nog in hoger beroep. Als de veroordeling in stand blijft, kan hij worden uitgesloten van politieke functies.

Ozgur Ozel, de leider van de partij van Imamoglu, zegt dat er maar één reden is voor de vervolgingen en arrestaties. "Ze kunnen niet slapen. De avond van de verkiezingen van 31 maart is nog niet vergeten", sprak hij in een verwijzing naar de winst van de oppositie bijna een jaar geleden.