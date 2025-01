ECB verlaagt voor de vijfde keer op rij de rente

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt opnieuw de rente, van 3 naar 2,75 procent. Het is de vijfde renteverlaging op rij en de eerste van dit jaar.

De rente bereikte in 2023 een hoogtepunt met 4 procent. De ECB had de rente voor die tijd in snelle stappen verhoogd om zo de hoge inflatie, ontstaan als gevolg van de hoge energieprijzen, te beteugelen. Een hoge rente maakt het lenen van geld duurder, wat de economie moet doen afkoelen.

Het streven is om de inflatie in de eurozone terug te brengen naar 2 procent. In december kwam de gemiddelde inflatie uit op 2,4 procent volgens de Europese berekening. In Nederland is de inflatie volgens die berekening een stuk hoger, namelijk 3,9 procent. Omdat de inflatie al enige tijd aan het dalen is, ziet de ECB ruimte om de rente in stappen te verlagen.