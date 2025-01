1,2 miljoen mensen op waterrantsoen om man bij Tokio uit zinkgat te redden

Vandaag ontstond een tweede zinkgat door het stromende afvalwater uit de beschadigde buis. Daarop smolten de twee gaten samen tot een 20 meter brede krater. In het gat zit ook een gasleiding. Lokale autoriteiten vrezen een lek in die leiding. Uit voorzorg zijn 200 huishoudens in de omgeving geëvacueerd.

Ook wordt aan inwoners van de stad en de omgeving, in totaal zo'n 1,2 miljoen mensen, gevraagd om minder water te gebruiken om te voorkomen dat lekkend rioolwater de reddingsoperatie verder bemoeilijkt. "Het gebruik van toiletten is moeilijk te vermijden, maar we vragen om zo veel mogelijk het gebruik van water te vermijden", zegt een functionaris tegen persbureau AFP.

Verdwenen in zinkgat

In Japanse steden komen steeds vaker zinkgaten voor, doordat de riolering in veel steden verouderd is. In 2016 slokte een gigantisch zinkgat in Fukuoka een vijfbaansweg op, waardoor de water- en elektriciteitsvoorziening en het transport verstoord raakten.

Ook op andere plekken verdwijnen mensen in zinkgaten. In augustus werd de zoektocht naar een vrouw die verdween in in het centrum van Kuala Lumpur na ruim een week gestaakt. De autoriteiten vonden het te riskant om duikers te blijven inzetten in het ondergrondse rioolstelsel, vanwege de aanwezigheid van sterke stromingen en hard puin.

Vorige maand verdween een vrouw in de Amerikaanse staat Pennsylvania in een zinkgat. Ze was op zoek naar haar kat. Haar lichaam werd drie dagen na haar vermissing gevonden.