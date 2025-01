Hulpinstanties maakten grote fouten bij mishandeld pleegmeisje Vlaardingen

De jeugdhulpinstanties die verantwoordelijk waren voor het pleegmeisje uit Vlaardingen zijn ernstig tekortgeschoten in de hulp aan haar. Daardoor werd het meisje aan haar lot overgelaten, concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV).

Volgens de inspecties kreeg het meisje vanaf het moment dat ze geplaatst werd bij haar pleeggezin in maart 2022 geen passende hulp en begeleiding. Stichting Enver en de William Schrikker Stichting (WSS) waren daarvoor verantwoordelijk. De twee instanties staan nu onder extra toezicht.

Zo was de communicatie tussen hulpverleners en de pleegouders volgens de inspecties slecht. Ook werd er relevante informatie over het pleeggezin en over de hulp aan het meisje onvoldoende onderling gedeeld. Beide instanties hebben niet genoeg actie ondernomen nadat er signalen van onveiligheid over het pleeggezin waren binnengekomen.

Zware mishandeling

Het destijds 10-jarige pleegmeisje werd mei vorig jaar in het ziekenhuis zwaargewond opgenomen. Haar pleegouders werden aangehouden op verdenking van poging tot doodslag.

In het onderzoek melden de inspecties dat het meisje had verteld dat ze werd mishandeld, maar niet geloofd. Ook is er te weinig met haar gepraat en naar haar geluisterd. Ze ging ook niet meer naar school en zag bijna niemand meer. WSS en Enver hadden sinds december 2023 geen enkel zicht meer op het meisje.

Onder toezicht

"We moeten vaststellen dat de situatie van dit meisje tijdens haar verblijf in het pleeggezin is ontstaan en is verergerd doordat de hulpverlening aan haar langdurig en veelvuldig tekortschoot", zegt Angela van der Putten van IGJ. "Dit is onvoorstelbaar schrijnend voor het meisje en haar familie."

De inspecties hebben vanwege het tekortschieten van de hulp geen vertrouwen meer in beide instanties en worden ze daarom extra goed in de gaten gehouden. De IGJ en de Inspectie JenV controleren op de veiligheid van andere kinderen waar WSS en Enver verantwoordelijk voor zijn. Ook wordt door middel van gesprekken en bezoeken door de inspectie in kaart gebracht of er sprake is van andere tekortkomingen.

Onverteerbaar

De William Schikker Stichting erkent dat het in de voogdij van het meisje ernstig is tekortgeschoten. "In een organisatie waar medewerkers zich met hart en ziel inzetten voor het veilig en kansrijk opgroeien van kinderen is het onverteerbaar dat dit meisje zo'n triest lot moest ondergaan", zegt bestuurder Pim van Uchelen. "Dat raakt ook ons diep en staat ver af van de standaarden die wij als organisatie hoog willen houden." WSS zegt alle aanbevelingen van de inspecties over te nemen.