Kabinet mikt op snel verbod op nertsenfokkerij, voor het nieuwe fokseizoen

De Nederlandse nertsenfokkerijen zijn mogelijk begin 2021 voorgoed dicht. De Tweede en Eerste Kamer moeten dan wel haast maken met de wetswijziging voor een vervroegd verbod op de pelsdierhouderij. Zodra de wet in werking is, is het dertien dagen later verboden om nog nertsen te houden.

Minister Schouten van Landbouw hoopt dat de wet spoedig behandeld wordt. Er is namelijk haast mee: in maart begint het paren van de reuzen en teven, die gefokt worden voor hun bontvacht. "Streven is dat de wetswijziging zo spoedig mogelijk, in elk geval voor het nieuwe fokseizoen, in werking kan treden", schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

De nertsenfokkerij zou eigenlijk in 2024 definitief stoppen, maar vanwege het gevaar voor de volksgezondheid in de coronapandemie wil het kabinet de sector al drie jaar eerder opheffen. Bij nertsen kan het virus ook op de mens overspringen, zo is de afgelopen maanden diverse malen gebleken. Besmette bedrijven zijn al geruimd en er geldt een vervoersverbod.

De nertsenfokkers krijgen financiële compensatie, die onder meer afhankelijk is van het aantal nertsen op het bedrijf. Het kabinet heeft een bedrag van 150 miljoen euro hiervoor uitgetrokken. De vergoeding dekt niet alle schade. Minister Schouten vindt dat een deel van de kosten ook valt onder ondernemersrisico. In Nederland zijn zo'n 128 bedrijven van edelpelsdieren, waarvan de meeste in Noord-Brabant.

Haalbaar

Een deel van de Tweede Kamer had gehoopt op een onmiddellijk einde van de sector, naar aanleiding van berichten uit Denemarken waar nieuwe mutaties of varianten van het coronavirus waren aangetroffen. Het kabinet raadde dit af, omdat de huidige wettelijke aanpak juridische aanpak het meest haalbaar is.

In feite is de nertsenfokkerij zich al aan het voorbereiden op de sluiting. Rond deze tijd tot half december worden de dieren gepelsd, dat wil zeggen gedood voor de verkoop van de vachten. Maar er is wel haast: het maken van nieuwe nesten moet voorkomen worden omdat de overheid dan nog meer betalen voor het uitkopen van de bedrijven.