Tulpen, bordelen en kaas: 'Going Dutch' weinig flatteus over Nederland

Tulpen, molens en kaas natuurlijk, maar ook een losse seksuele moraal, veelvuldig drugsgebruik en korfbal. Geen Amerikaans cliché over Nederland blijft de kijker bespaard in Going Dutch, een nieuwe komedieserie van de Amerikaanse zender Fox over een legerbasis in ons land. "Gelukkig kom ik niet uit een land dat Anne Frank verraden heeft", klinkt het al in de eerste aflevering.

Hoofdpersoon in de serie is de bikkelharde legercommandant Patrick Quinn, gespeeld door eeuwige brompot Denis Leary. Hij is voor straf overgeplaatst naar "'s werelds minst belangrijke basis" in het gemoedelijke kikkerlandje. Humor vindt de serie vooral in de tegenstellingen tussen de eerzuchtige ijzervreter en zijn laat-maar-waaiengastland.

Ongetwijfeld onder invloed van de gezellige buren zijn namelijk ook de Amerikaanse militairen er verworden tot ongedisciplineerde, fietsende, nuffige slappelingen die beter zijn in dansjes opvoeren dan marcheren. Niemand weet meer waar de vuurwapens zijn opgeslagen, men is vooral trots op de kaas die er wordt gemaakt.

De 'klompensnuivers' om hem heen zijn een stelletje losers, concludeert Quinn, "met hun door de overheid betaalde euthanasie: dit land zit zo vol met afhakers dat ze iemand anders laten betalen als ze uit het leven stappen".

Een voorproefje: