Merkel kritisch over partijleider Merz na steun van AfD voor strenger asielbeleid

Angela Merkel is kritisch over partijleider Merz van haar CDU/CSU omdat hij in het parlement steun van Alternative Für Deutschland (AfD) gebruikte voor nieuwe asielmaatregelen. Het is opmerkelijk dat de oud-bondskanselier zich mengt in het felle debat rond het asielbeleid, omdat ze zich sinds haar vertrek politiek nauwelijks meer ergens over uitsprak.

De Duitse Bondsdag stemde gisteren in met een strenger asielbeleid, zoals het bestendigen van de grenscontroles, het opsluiten van uit te zetten migranten en het weigeren van personen die elders in Europa al een asielaanvraag hebben. Naast van Merkels christendemocraten en het radicaal-rechtse AfD kreeg het compromis ook stemmen van de liberale FDP en het links-conservatieve BSW.

Het debat over asiel laaide in Duitsland op na enkele geweldsincidenten met migranten, zoals de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg en willekeurige moorden in een park in Aschaffenburg, waarbij onder meer een peuter omkwam. Er staat daarbij voor de partijen veel op het spel: het land gaat eind volgende maand naar de stembus.

'Brandmauer' geslecht

Merkel herinnert in haar reactie op de stemming van gisteren aan afspraken die Merz in november maakte met andere middenpartijen, over het uitsluiten van de AfD. Hij stelde rond de val van de regering-Scholz voor met de sociaaldemocraten en de groenen alleen wetsvoorstellen te behandelen waarover die partijen al overeenstemming hadden bereikt, "om te voorkomen dat toevallig of niet de AfD ook maar één meerderheid krijgt".

"Deze houding getuigde van een grote politieke verantwoordelijkheid en ik steun hem dus volledig", zegt Merkel nu. Ze noemt het verkeerd dat de 'Brandmauer' die daardoor om de AfD was gezet, nu is geslecht.

"Het is noodzakelijk dat alle democratische partijen samen optrekken, niet uit tactisch gewin maar uit alle redelijkheid, op gematigde toon", onderstreept de oud-politica. Zo kunnen partijen volgens haar wel degelijk maatregelen nemen om dergelijke "gruwelijke aanslagen" in de toekomst te voorkomen.