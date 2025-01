Rebellen Congo rukken verder op naar het zuiden

M23, momenteel de sterkste gewapende groep in het oosten van Congo, bestaat grotendeels uit Tutsi's en zegt op te komen voor Congolese Tutsi's. Er is ook een link naar de genocide in Rwanda in 1994, toen 800.000 Tutsi's en tienduizenden gematigde Hutu's in een paar maanden tijd werden vermoord. Een deel van de daders, extremistische Hutu's, vluchtten naar het oosten van Congo en vormden daar een gewapende groep. Zij vormen een bedreiging voor Tutsi's, zegt M23 en ook Rwanda. Ook nu zegt Rwanda dat de rebellen zichzelf alleen verdedigen.

Maar M23 zou vooral ook uit zijn op zelfverrijking en grondstoffen. Ze krijgen steun van Rwanda: er zijn volgens de VN zo'n 4000 Rwandese militairen de grens overgestoken. Ook zouden grondstoffen naar Rwanda worden gesmokkeld.

Het lijkt erop dat de rebellen oprukken naar de regionale hoofdstad Bukavu, die zo'n 200 kilometer ten zuiden van Goma ligt. Bukavu is militair-strategisch belangrijk omdat het ook een vliegveld heeft. Bovendien wordt zo het gebied dat M23 in handen heeft aan de grens van Rwanda vergroot en zitten er ook hier veel grondstoffen.

M23 veroverde Goma ook al eens in 2012. Na internationale druk trok de militie zich toen al snel terug. Sinds 2021 voert de beweging weer aanvallen uit op het Congolese leger.